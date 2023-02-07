الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم بالقصيم الدورة التمهيدية لمدربي الريشة الطائرة التي ينظمها الاتحاد السعودي للعبة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بمشاركة 20 متدرباً من معلمي ومعلمات التربية البدنية والمدربين بالأندية من مختلف مناطق المملكة.ويحاضر بالدورة المدير الفني للاتحاد مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض، وتهدف لإتاحة الفرصة للمدربين ومعلمي التربية البدنية للانخراط في مجال التدريب، وإعداد الكوادر الوطنية القادرة على تدريب المهارات الأساسية للاعبين، إضافة إلى تأسيس كوكبة من المتدربين على منهاج حديث ومتطور للعبة الريشة الطائرة، وإتقان المهارات الحركية الأساسية بشكل صحيح من أجل تعليمها لممارسي اللعبة.// انتهى //17:31ت م0172