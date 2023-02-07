الأحساء 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأشاد زوار مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة (ويا التمر أحلى 2023)، الذي تنظمه أمانة الأحساء في قلعة الأمانة التراثية الهفوف، بالأركان والفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان.وأوضحوا أن المهرجان يُمثل مقصداً رئيساً لشريحة واسعة من المواطنين والسائحين من مختلف دول العالم، وذلك للتعرف على الثقافة السعودية كموطن رئيسي لإنتاج وصناعة التمور وتسويقها لمختلف الأسواق المحلية العالمية، منوهين إلى أن الأركان الحرفية المشاركة أبرزت الثقافة والمهن الأحسائية التي من بينها صناعة المشالح والسدو والمباخر الخشبية.وأكّدوا أن المهرجان أسهم في دعم الصناعات التحويلية للتمور وإيجاد التنافسية بين المصانع الوطنية المشاركة للتجديد والابتكارية في التسويق والعرض للمنتجات التحويلية المتعددة من التمور.// انتهى //17:33ت م0173