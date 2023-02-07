الخرطوم 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار إير بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، المدير القطري لمنظمة أطباء بلا حدود البلجيكية ويتني وارد.وثمن المسؤول السوداني خلال اللقاء الجهود التي تضطلع بها منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية، لدعم المشاريع التنموية والاجتماعية بإقليم النيل الأزرق، وحرصها على تقديم الخدمات التوعوية والصحية لمعسكرات النازحين واللآجئين.وأوضح ويتني وارد، أن المنظمة تشارك في العديد من المشاريع والبرامج المتخصصة في مجالات التغذية العلاجية للأطفال دون سن الخامسة، مؤكداً مواصلة المنظمة لبرامجها وأنشطتها التوعوية، ودعم العيادات الريفية المتنقلة بالمعسكرات وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمستشفيات والمرافق الصحية بإقليم النيل الأزرق.// انتهى //17:34ت م0174