طريف 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم أولى فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية بمحافظة طريف، بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، وتستمر الفعاليات خمسة أيام، بمشاركة مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج، فيما بلغ عدد الصقور المشاركة أكثر من ألف صقر .وتتكون أشواط المسابقة من شوط لفئة الحر قرناس ،و حر فرخ، وشوطين لفئة الشاهين، وآخرين لفئة جير الشاهين، وشوطين لفئة البيور، وكذلك شوطين لفئة القرموشة وشوط تبيع قرناس، وشوط تبع فرخ، يتبعها شوطين للمحترفين والخليجيين، وشوط مكس جير شاهين وتبع جير ( فرخ وقرناس)، وشوط مكس جير بيور و قرموشي ( فرخ وقرناس ) .كما يتضمن المهرجان أيضاً العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة ومشاركات العديد من الجهات الحكومية والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية والموروث الشعبي .// انتهى //17:46ت م0177