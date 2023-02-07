جدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, يحضر صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, حفل فرح جدة 2023 للاحتفاء بعرسان المحافظة مساء غدٍ.ويشهد الحفل الذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة في نسخته الجديدة حضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والداعمين وأهالي محافظة جدة.ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية "زواج" الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة، بالدعم الكبير الذي يجده "فرح جدة" سنويًا من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن رعاية سمو أمير المنطقة وتشريف سمو محافظ جدة للحفل ستزيد من فرحة الشباب المحتفى بهم، وتجسد دعم القيادة للمناسبة الاجتماعية الكبيرة التي تقام في نسختها الـ22، دعمًا لمرتكزات رؤية المملكة 2030 بإيجاد مجتمع حيوي، وتعزيزًا لدور المجتمع غير الربحي في تنمية السعادة الأسرية للمقبلين على الزواج، والحد من الطلاق والتفكك الأسرى، وتوعيتهم بالطرق المثلى لحل المشكلات، ومواجهة الخلافات الزوجية، للمساعدة على تماسك المجتمع واستقراره.من جانبه أكّد المدير التنفيذي لجمعية "زواج" زياد بن عبدالعزيز فلمبان، أن حفل "فرح جدة" خلال العام الجاري تم الاستعداد لها على مدار عام كامل، حتى تخرج بالصورة التي ترقى لطموحات القيادة، وتعكس فرحة أهل جدة بشبابها وبناتها في ليلة عمرهم، مشيراً إلى أن المناسبة تعكس الموروث السعودي القديم، من خلال مشاركة أفراد الحي والأهل والأقارب والأصدقاء في فرحة أبنائهم وبناتهم.// انتهى //18:00ت م0179