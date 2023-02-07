أبها 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي اليوم، بالرؤساء التنفيذيين لشركات الأغذية والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بمنطقة عسير، وذلك في مقر غرفة أبها.وأكد الجضعي حرص "الهيئة" على التواصل مع القطاع الخاص في كل المناطق؛ لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة ودعم الاستثمار، مبيناً "أن سلامة المنتجات وتوفرها يدعم السياحة في منطقة عسير ،إذ تعد من أهم المناطق السياحية في المملكة وما تشهده من تطور وتقدم".وشدد على أهمية سلامة المنتجات والالتزام بالمواصفات التي تضعها الهيئة، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك في المملكة، وأن سلامة المنتجات "تدعم الاستمرارية، وتتيح الفرص للتصدير، خصوصًا أن المنتجات السعودية يتم تصديرها الآن في الأسواق الأوروبية".// انتهى //18:10ت م0180