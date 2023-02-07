الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسوقعت الشركة الوطنية للإسكان NHC اتفاقية تعاون مع شركة أوراكل في مجال الابتكار والتقنية، لتعزيز التحول الرقمي وعمليات الأتمتة، والتعاون في تقديم الاستشارات لهندسة وهيكلة أنظمة إدارة المشاريع لتطبيق أفضل الحلول، والممارسات المبتكرة بالأسواق العالمية.وقع الاتفاقية عن الوطنية للاسكان نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المشتركة يزيد النفيسة، وعن شركة أوراكل نائب الرئيس مارك وبستر، بحضور الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي في مقر الشركة بمدينة الرياض.وأوضح النفيسة "أن الاتفاقية تأتي حرصاً من الوطنية للإسكان على الشراكة مع الشركات التقنية الرائدة في مجال التقنية والابتكار وإدارة المشاريع للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية ضمن خطتها الإستراتيجية للتحول الرقمي وتطوير منظومة الإسكان بتبني التقنيات المبتكرة ".يُذكر أن الوطنية للإسكان تعمل على الدعم التقني والفني والتشغيلي لبرامج ومبادرات الإسكان ويأتي اهتمامها بالتطوير المستمر للحلول التقنية ضمن أولوياتها من أجل المضي قدماً في عقد العديد من الشراكات العالمية والمختصة في التطوير التقني من أجل مواكبة التطور الهائل في جميع أنحاء العالم.// انتهى //18:12ت م0181