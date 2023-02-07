بريدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسينطلق غداً معرض "بريدة المبدعة" بمقر المنظمة العالمية اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز المندوب الدائم لدى منظمة اليونسكو للتربية والعلوم والثقافة، والرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي ميادة بدر، والأمين العام للغرفة التجارية بالقصيم محمد الحنايا، ومسؤول التواصل في مدينة بريدة لدى اليونسكو الرئيس سليمان القفاري، وعدد من المسؤولين وممثلي الوفود لدى اليونسكو.وأوضح الحنايا، أن غرفة القصيم وهيئة فنون الطهي بإشراف ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم، تقيم المعرض التعريفي الخاص بمدينة بريدة، حيث يهدف إلى التعريف بمدينة بريدة وتاريخها وحضارتها وما تمتلك من موروثات وما تتمتع به من ثقافة في شتى النواحي المكانية والتاريخية والتراثية والاقتصادية والسياحية، كما سيبرز ما تتمتع به بريدة من العناصر الإبداعية في مجال فنون الطهي والميز النسبية التي عززت من حضورها وتميزها بين مدن العالم المبدعة.وبين أنّ المعرض يستمر يومين ويركز في محتواه على المقومات والعناصر الإبداعية التاريخية والمكانية والحضارية لمدينة بريدة، والصور الحية لزوار المعرض تُعرف بملامح الإبداع التي سطرتها بريدة في ذات السياق ، مشيراً إلى أنه يضم سبعة أركان رئيسية هي: ركن الكليجا، وركن القهوة السعودية، وركن بريدة " البعد الإنساني .. التاريخ .. الحاضر "، وركن العقيلات، ركن النخيل والتمور، وركن فنون القهوة، وركن الطهي، وركن الغذاء ومنتجاته الإبداعية، إلى جانب الفعاليات والأنشطة المصاحبة.وأشار الحنايا إلى أن المعرض يحظى بدعم كبير من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، وهذا الدعم يأتي من منطلق حرصه على دعم المجالات والمبادرات التي تعزز من تواجد المملكة في المحافل الدولية كافة، وتدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مثمناً مبادرة هيئة فنون الطهي، والتعاون المستمر للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وللوفد الدائم للملكة لدى اليونسكو وجهودهم الفاعلة في إقامة وتنظيم هذا المعرض.// انتهى //18:13ت م0182