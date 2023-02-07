الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساستهلت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر التقني الدولي "ليب23" باستضافة عددٍ من كبار المستثمرين ورواد التقنية، أكدوا خلالها أهمية الدور الحكومي في دعم رواد الأعمال، وتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم التنافسية عالميًا.وكشف المستثمر في قطاع التكنولوجيا تيم دريبر، خلال مشاركته في الجلسة بعنوان "التعاون العالمي.. وقود الابتكار"، عن توصله خلال زيارته لأكثر من 80 دولة حول العالم، بأن الثقة والدعم يمثلان أهمية كبيرة لأي حكومة في العالم لجذب المستثمرين وتنمية الاستثمار.وأشار إلى أن قيادة المملكة العربية السعودية تتسم بالحكمة والنظرة المستقبلية الواعدة، مستعرضاً الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للشباب وإتاحة الفرص لتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم.وقال: "إن 120 سعودياً تمت إتاحة الفرصة لهم من قبل بلادهم بالدراسة في جامعة دريبر للتدريب العملي بوادي السيلكون للابتكار والقيادة، وأصبحوا حالياً رواد أعمال، ويديرون أعمالهم بنجاح كبير، مؤكداً أن رائد الأعمال إذا أراد النجاح عليه أن يؤمن بأن النجاح سيكون حليفه، ولديه القدرة على مواجهات التحديات التي تواجهه، وتحمل نتائج الخطوة التي أقدم عليها.من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة تالس المتخصصة في صناعة الأقمار الصناعية ومعدات الاتصالات والفضاء رودي جودفري، أن الأقمار الصناعية جعلت الحياة أكثر سهولة وراحة، وأصبحت تراقب التغييرات المناخية، وتحديد أماكن الموارد المالية من أجل البشر.وأضاف: "أن المملكة تؤدي دوراً مهماً في مجال الفضاء من خلال شراكتها مع "أكسيوم"، التي تتضمن تدريب رواد الفضاء في إيطاليا؛ ومن ثم إرسالهم إلى محطة الفضاء الدولية.وبيّن جودفري، أن الشركة ركزت على إنترنت الأشياء لإتاحة التواصل بين الأفراد حول العالم، وحماية الموارد، مؤكداً وجود مشروع لتطوير تكنولوجيا الاتصالات بين الفضاء والأرض.من جهته استعرض رئيس شركة هواوي في الشرق الأوسط ستيفن بي، في جلسة "الإطلاقات الرقمية" الثورة التقنية والتحولات الرقمية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية حققت طفرات عديدة وأصبحت من أكبر الاقتصادات في العالم بتوجهها لتنمية الموارد غير النفطية ومن بينها الاقتصاد الرقمي، ودعم البنية التحتية الرقمية.وأكد أن المملكة أصبحت نشيطة جداً في التحول الرقمي، كاشفاً عن وجود تفاهمات بين شركة هواوي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لزيادة حجم الحوسبة السحابية في المملكة، خاصة وأنها ستكون بحاجة كبيرة لها بحلول 2030.وأشار إلى النمو الرقمي في المملكة سيجعل منها مركزاً مهماً للقوة، وسيسهم العمل المشترك في تقديم الحلول الرقمية في المشاريع الاستثمارية والمدن الذكية، مؤكداً بأن العالم أجمع سيصبح رقمياً من خلال تطوير التقنيات المتعلقة بالثورة الرقمية.// انتهى //18:23ت م0183