الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسوقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم مع شركة ديل؛ بهدف تدريب الكوادر البشرية في مجالات الحوسبة السحابية وخدماتها، ضمن عملها نحو التمكين الرقمي للجهات الحكومية؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" في النسخة الثانية المؤتمر "ليب23" كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي.ومثل "سدايا" في الوقيع مساعد مدير مركز المعلومات الوطني للحوسبة السحابية المهندس نواف الصحن، وعن الشركة نائب الرئيس الأعلى لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا محمد أمين.وتمثلت أوجه التعاون في تدريب الكوادر البشرية في مجالات الحوسبة السحابية وخدماتها ، ودعم المواهب بما يحقق أهداف التحول الرقمي، وبناء القدرات في قطاع تقنية المعلومات السحابية والخدمات الرقمية.// انتهى //18:39ت م0184