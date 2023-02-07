الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسدشّن معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" الدكتور منير بن محمود الدسوقي، على هامش أعمال المؤتمر الدولي التقني"ليب23" اليوم، مركز القدرات التصنيعية للثورة الصناعية الرابعة، لتسريع تبني التقنيات الناشئة، بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" المهندس سليمان المزروع، ومدير إدارة تطوير الاستثمار بمدن المهندس عبدالرحمن الرميزان، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين.ويهدف المركز الذي أنشأته "كاكست" في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع تبني التقنيات الناشئة التي تُسهم في رفع إنتاجيتهم وتنافسيتهم وتحسين بيئات الأعمال.ويُقدّم المركز خدمات التدريب والاستشارات في مجال التحول الرقمي، وعرض التقنيات وإتاحتها لمستفيدي المركز لتجربتها، وإقامة الشراكات مع مزودي التقنيات وخدمات تطوير الحلول والمنتجات لتستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة.ويُعدّ مركز القدرات التصنيعية للثورة الصناعية الرابعة، أحد مُخرجات مبادرة مراكز القدرات للثورة الصناعية الرابعة التابعة للبرنامج الوطني لتطوير الصناعة "ندلب".// انتهى //18:39ت م0185