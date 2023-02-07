الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن جمع مبادرة "دوّر جهازك" أكثر من 70 ألف جهاز إلكتروني تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 20 مليون ريال، حيث نجحت المبادرة بإعادة تدوير وإصلاح أكثر من 170 طنا من الأجهزة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني لإدارة النفايات وجمعية ارتقاء.جاء ذلك خلال استعراض نائب المحافظ المساعد للتخطيط والتطوير نايف ششه، إنجازات المبادرة خلال المؤتمر التقني الدولي "ليب23"، حيث أوضح أن "دور جهازك" تعد أول مبادرة وطنية لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، وتمثّل أحد عوامل تمكين الاستدامة وتطبيق التوجهات الاستراتيجية المواكبة لتطلعات المملكة وريادتها في مجال التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الهيئة سعت من خلالها إلى رفع معدلات إعادة التصنيع والتدوير للمنتجات والمعدات الإلكترونية، ورفع الوعي حول الاستدامة البيئية وتعزيز ممارسات التكافل المجتمعي وإعادة التدوير في المملكة وتمكين الاقتصاد الدائري.ولفت الانتباه إلى أن المبادرة ومن خلال شركائها من القطاعين العام والخاص نجحت في دعم أكثر من 50 جمعية خيرية ومدرسة، حيث شارك في التبرع بالأجهزة 27 جهة من قطاع الأعمال، وأكثر من 10 آلاف فرد في تقديم أجهزتهم الإلكترونية.كما استعرض أبرز العوامل التي قادت لنجاح المبادرة من خلال الإشراف والحوكمة لأعمالها وتعزيز الظهور الإعلامي للتوعية بها، وإصدار الأدلة الإرشادية للتعريف بطرق المشاركة، وتوفير سبل مشاركة مرنة للتبرع وتسليم الأجهزة، وتطوير موقع إلكتروني مخصص للمبادرة، إضافة إلى تعاون الشركاء بتحفيز المشاركة وتقديم مكافآت متنوعة للمشاركين.يشار إلى أن المبادرة انطلقت بمرحلتها الأولى منتصف سبتمبر 2022 مستهدفة قطاع الأعمال، وفي منتصف ديسمبر الماضي انطلقت مرحلتها الثانية الموجهة للأفراد، ولم ينته شهر يناير 2023 حتى بلغت مساهمات المشاركين فيها أكثر من 70 ألف جهاز إلكتروني، لتعلن الهيئة تمديدها إلى نهاية شهر مارس القادم، نظرا للإقبال الذي حظيت به المبادرة.// انتهى //19:23ت م0202