الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، اليوم مُذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في البرامج البحثية المُتقدمة لمواجهة التحدَّيات العلمية ذات الاهتمام الوطني والإقليمي والعالمي.جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي التقني "ليب23" حيث وقع الاتفاقية معالي رئيس المدينة الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ورئيس الجامعة الدكتور توني تشان، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين، والشركاء المحليين والدوليين.وتهدف مُذكرة التفاهم إلى التعاون في البحث والتعليم لمُواجهة التحدَّيات الوطنية والإقليمية والعالمية بما يُحقق التطلعات الوطنية في البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز الشراكة في البرامج البحثية مثل: الطاقة المُتجددة والتخزين، وعلوم الحياة - والزراعة الصحراوية، وأشباه الموصلات، وتقنيات المياه.ويتعاون الطرفان بموجب مُذكرة التفاهم، في تأسيس البُنى التحتية البحثية والبحوث البحرية، والحوسبة عالية الأداء، وعلوم المواد والتصنيع النانوية، والعلوم الحيوية، والتصنيع المتقدم، وأشباه الموصلات، والإلكترونيات النانوية، والابتكار وتسويق التقنية، وسياسة البحث والتطوير والابتكار، وبرامج التبادل والتطوير.وتُعدّ مذكرة التفاهم بين المدينة وكاوست امتداد للشراكة بين الجهتين في البرامج البحثية المُوجهة التي تربط بين العلوم والتقنية للإسهام في التنمية المجتمعية والاقتصادية للمملكة.// انتهى //19:25ت م0203