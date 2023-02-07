سكاكا 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، دشّن وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان اليوم، فعاليات برنامج مخيم صوير البري والتي تضمن عدداً من البرامج الكشفية ومسابقات وفعاليات رياضية وبرامج تطوعية، وينظمه فرع وزارة الرياضة بالمنطقة ولجنة الرياضة المجتمعية بإمارة المنطقة.واستمع وكيل الإمارة من مدير فرع وزارة الرياضة مريح المريح لموجز تفصيلي عن المخيم ومايحتويه من أنشطة وبرامج والتي تضمنت أكثر من ٣٠ فعالية بالمخيم البري بمشاركة ١٠٠ كشاف من وزارة الرياضة وجامعة الجوف وإدارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .وأبان المريح أن الفعاليات التي سيتم تنظيمها في المخيم لم تقع ضمن النطاق الرياضي فقط، وإنما تنوّعت بين تطوعية وترفيهية وتوعوية واجتماعية، تماشيًا مع فكرة المبادرة القائمة على صناعة الإبداع، وأضاف المريح أن المخيم سيُسهم في تحقيق رغبات ممارسي الأنشطة الرياضية من مختلف الأعمار، إضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة بتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المنطقة.وتجوّل وكيل الإمارة بالمخيم وشاهد عدداً من العروض والألعاب الرياضية، مشيداً بالجهود المبذولة لإظهار هذا المخيم بأبهى صورة، مؤكداً باهتمام وتوجيهات سمو أمير المنطقة السديدة ودعمه للرياضة في المنطقة.من جانبه ثمن مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة , دعم سمو أمير منطقة الجوف لجميع أنواع الرياضات بالمنطقة.// انتهى //19:38ت م0204