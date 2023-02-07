الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسوقَّعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية "كاكست" اليوم، مع شركة نور نت للاتصالات وتقنية المعلومات، اتفاقية تعاون لتوسعة مقسم الإنترنت السعودي، وتطوير منظومة الإنترنت، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي التقني (LEAP23) في نسخته الثانية الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.ومثّل المدينة في توقَّيع الاتفاقية المشرف على وحدة خدمات الإنترنت المهندس إبراهيم بن سالم الشدوخي، ومن جانب الشركة مديرها التنفيذي أمجد عبد الحافظ.وتهدف الشراكة إلى تحفيز وتشجيع توطين محتوى وخدمات الإنترنت في مراكز البيانات عن طريق مبادرة مقسم الإنترنت السعودي، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي في المنطقة من خلال دعم وتطوير الاستفادة من البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات بالمملكة.ويُعدّ مقسم الإنترنت السعودي (SAIX) مبادرة وطنية مشتركة بين المدينة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الفنية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من خلال توفير خدمات تعمل على تحسين أداء الإنترنت، وزيادة عدد مستخدميه، لتصبح المملكة مركزًا رقميًا في المنطقة.// انتهى //19:39ت م0205