الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأبرم مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة العربية السعودية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركة الاتصالات السعودية "STC"، على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي "ليب23"، اليوم مُذكرة تفاهم لتطوير سياسات حوكمة تطبيقات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الصناعة، بحضور المدير العام للمركز الدكتورة بسمة صالح البحيران، ونائب رئيس الشركة للاستراتيجية وهيكلة التقنية المهندس خالد إبراهيم الضراب.ويعمـل الطرفان بموجب المذكرة، على تنفيـذ مراحـل تطوير أطر سيـاسـات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطـاع الصناعة بناء على المنهجيـة المتبعـة في مشاريع شبكـة مركز الثورة الصنـاعية الرابعة بالمملكة التـابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.كما يتعاون الطرفان، في إطار مشاريع المركز، على تحديد تحـَّيات وعقبات الابتكار في القطاع الصناعي، وسد الفجوة في سـياسـات وحوكمة استخدام التقنيات الناشئة في القطاع، وتصميم أطر سياسات مسار التقنيات، واقتراح الحلول المبتكرة للتحديات في قطاع الصناعة.ويُشارك مركز الثورة الصناعية نتائج الأوراق العلمية مع شبكة مراكز الثورة الصناعية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتبادل المعلومات وبيانات المشروعات في مجالات اسـتخدامات التقنيات لتحقيق الكفــاءة في الإدارة المتكاملة والمستدامة في قطاع الصناعة.وتقوم شركة الاتصالات السعودية بتمكين ودعم المشروعات المشتركة في قطاع الصناعة، وإنجاح مخرجات المشروعات، والمساهمة في توفير البيئة المناسبة لإجراء الدراسات التجريبية.// انتهى //19:39ت م0206