الباحة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساحتفى النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة بعام الشعر العربي 2023م، بمشاركة عدد من شعراء وشاعرات منطقة الباحة، بالقاعة الثقافية بمقر النادي الأدبي الثقافي بشهبة .وكشف رئيس النادي حسن بن محمد الزهراني في كلمته الافتتاحية في بداية الأمسية عن إطلاق أربع جوائز ضمن برامج النادي الأدبي الثقافي بالباحة في عام الشعر العربي تشمل أفضل ديوان شعر يصدر خلال هذا العام، وأفضل قصيدة شعرية تتحدث عن الشعر، وأفضل كتاب دراسة نقدية عن شعر شعراء منطقة الباحة، وجائزة فارس الإلقاء للبراعم والشباب من الجنسين .وأكد الزهراني أن تسمية عام 2023م بــ ''عام الشعر العربي" يعكس الاهتمام الراقي والدعم السخى من القيادة الرشيدة - أعزها الله - وتعزيزها لمكانة للشعر العربي في ثقافة الفرد، والتأكيد على مكانته الكبيرة عالمياً في مدار الشعر الإنساني بشكلٍ عام، وإحلاله مكانته المستحقة بين آداب العالم وفنونه، وجعله حاضراً في الحياة اليومية للثقافة السعودية والعربية .وأشار رئيس أدبي الباحة إلى أن النادي يعمل حالياً على إعداد برامج تنسجم مع عام الشعر العربي من أمسيات شعرية ونقدية ومسابقات شعرية يحييها رموز الشعر من داخل المملكة وخارجها، وتكريم رموزه الكبار والاحتفاء بتجاربهم، إضافةً إلى برامج خاصة لرعاية المواهب والبراعم الشابة، وفنون الإلقاء والإنشاد وتنمية المواهب الشعرية وصقلها وطباعة دوواين الشعر؛ واستثمار جمال الخط العربي وتوظيفه في كتابة بعض القصائد الشعرية المنتقاة، وتبني اللوحات التشكيلية عن الشعر بأبياته وقصائده، مع إقامة معارض للخط العربي والفن التشكيلي حول موضوعات الشعر وجمالياته .عقب ذلك انطلقت الأمسية الشعرية التي شارك فيها 14 شاعراً وشاعرة قدموا خلالها العديد من النصوص الشعرية، وأدارها الاعلامي محمد آل ناجم، تلا ذلك عدد من المداخلات والقراءات التقدية لنخبة من أساتذة جامعة الباحة والمثقفين، ثم كرم رئيس النادي الأدبي بمنطقة الباحة حسن الزهراني في ختام الأمسية الشعراء والشاعرات المشاركين بمناسبة الاحتفاء بيوم الشعر العربي .// انتهى //19:40ت م0207