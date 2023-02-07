سكاكا 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساستضافت جامعة الجوف اليوم الاجتماع الثالث للكليات التطبيقية في الجامعات السعودية، بهدف توحيد الجهود وتبادل المعرفة والتجارب فيما بينها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع خلال افتتاحه لأعمال اللقاء، على أهمية التكامل بين الجامعات لتطوير الأداء، بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز المؤسسي وتبادل التجارب الناجحة، مشيرًا أن استضافة هذا الاجتماع يأتي ضمن حرص الجامعة على تعزيز التعاون المشترك بين الجامعات السعودية، وتحقيق الاستفادة المثلى من مخرجات الكليات التطبيقية لدعم سوق العمل.وأوضح الرئيس التنفيذي للكليات التطبيقية بجامعة الجوف الدكتور مشعل العنزي، أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات ذات العلاقة، منها مناقشة اللائحة التنظيمية والقواعد التنفيذية للكليات وسياسات وآليت التدريب لطلبة الكليات، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى على جدول الأعمال.// انتهى //19:49ت م0210