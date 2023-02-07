الرباط 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأَغلَقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تقدماً بنسبة 1.34 %، مسجلاً 10.463 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.51 % ليستقر عند 842,61 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 1.45 % بمجموع 798,95 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 1.13 % بمجموع 9.617,07 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 82 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 546 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:54ت م0213