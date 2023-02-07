اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الثلاثاء 1444/7/16 هـ الموافق 2023/02/07 م واس
الرباط 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس
أَغلَقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تقدماً بنسبة 1.34 %، مسجلاً 10.463 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.51 % ليستقر عند 842,61 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 1.45 % بمجموع 798,95 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 1.13 % بمجموع 9.617,07 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 82 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 546 مليار درهم مغربي.
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19:54ت م
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