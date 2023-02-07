سياسي / سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل السفير الكويتي لدى المملكة
الثلاثاء 1444/7/16 هـ الموافق 2023/02/07 م واس
الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم , سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الصباح بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وأعرب سموه، عن شكره لسعادته على جهوده أثناء فترة عمله سفيرًا لدولة الكويت الشقيقة لدى المملكة.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية العميقة بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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20:05ت م
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