الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم , سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الصباح بمناسبة انتهاء فترة عمله.وأعرب سموه، عن شكره لسعادته على جهوده أثناء فترة عمله سفيرًا لدولة الكويت الشقيقة لدى المملكة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية العميقة بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:05ت م0215