القدس المحتلة 16 رجب 1444هـ الموافق 7 فبراير 2023م واسأقدم جيش الاحتلال الغاشم اليوم على فتح السدود المائية الخاصة بتجميع مياه الأمطار تجاه قطاع غزة.وقالت مراكز حقوقية فلسطينية في بيانات منفصلة: تم فتح السدود المائية المحاذية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ مما تسبب في غرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتدفق كميات كبيرة من المياه للمناطق السكنية، لافتة الانتباه إلى أن عملية فتح السدود المائية من قبل الاحتلال يعدُّ انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية التي ينتهكها المحتل، خاصة أن عملية فتح السدود تتكرَّر كل عام؛ مما يعمق من معاناة أهالي قطاع غزة، الذين يقطنون في تلك المناطق.//انتهى//20:29ت م0218