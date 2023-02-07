الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسمنحت الھيئة العامة للطيران المدني اليوم، رخصة السلامة التشغيلية 151 – GACAR، لشركة الفاستار للخدمات الجوية لتقديم الخدمات الأرضية بالطيران الخاص؛ وذلك بھدف تمكين وإعطاء الشركات العاملة في المطارات المرونة اللازمة للتشغيل؛ تحقيقاً لتوجه الھيئة في تطبيق وتعزيز دورھا كمشرع ومنظم لصناعة النقل الجوي في المملكة.وسلَّم الرخصة معالي رئيس الھيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، إلى الرئيس التنفيذي لشركة الفاستار للخدمات الجوية عبد الناصر الخريف.ويغطي ھذا الترخيص الجوانب الفنية لسلامة التشغيل للخدمات الأرضية بساحات الطيران في مطار الملك خالد الدولي؛ مما يضمن استيفاءَھا المعايير الدولية المنصوص عليھا باللوائح التنفيذية للھيئة العامة للطيران المدني.وتعكس الرخصة استيفاء الشركة كل متطلبات ھيئة الطيران المدني فيما يتعلق بمعايير الخدمات وجودتھا وسلامتھا، بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للھيئة الجزء (151) التي تتضمَّن ترخيص مقدمي الخدمات الأرضية بمطارات المملكة.الجدير بالذكر أن الھيئة العامة للطيران المدني تعمل على تمكين أنشطة الطيران المدني بما يسھم في تحقيق مستھدفات إستراتيجية قطاع الطيران ويعزِّز دورھا كمشرع ومنظم لصناعة النقل الجوي في المملكة، إلى جانب تطبيق الشراكات النوعية التي تقوم بھا الھيئة مع الجھات كافة؛ لتعزيز قدرات قطاع الطيران، ورفع كفاءة الأداء بما يخدم رؤية السعودية 2030.// انتهى //20:29ت م0219