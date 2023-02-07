الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية برويز مشرف.وقال الملك المفدى" علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية برويز مشرف ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //20:50ت م0220