الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية برويز مشرف.وقال سمو ولي العهد " تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية برويز مشرف ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //20:51ت م0221