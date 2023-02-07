الباحة 16 رجب 1444هـ الموافق 07 فبراير 2023م واساستكملَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، زياراته التفقدية لمحافظات القطاعي التهامي بالمنطقة ، حيث زار اليوم محافظتي غامد الزناد والمخواة.وقد اطلع سموُّه لدى وصوله محافظة غامد الزناد على سير العمل في المحافظة وأفرع الوزارات بها، والخدمات المقدمة للمواطنين، ثم التقي بقاعة الاستقبالات بمقر المحافظة مشايخ القبائل ومديري القطاعات الحكومية .وألقى محمد بن أحمد مشني، كلمة الأهالي الذين أعربوا فيها عن شكرهم لسموِّ أمير منطقة الباحة على حرصه ودعمه واهتمامه بمختلف محافظات المنطقة، مثمناً زيارة سموِّه التي تأتي في إطار الحرص على توفير ما يحتاجه أهالي المحافظة من خدمات وتلم احتياجاتهم عن قرب.من جانبه، استعرض محافظ غامد الزناد صقر بن عبدالعزيز بن رقوش, عدداً من المشروعات التنموية القائمة والمنفذة التي بلغت قيمتها أكثر من 270 مليون ريال، فيما وجَّه سموُّه بسرعة العمل على إنجازها في وقتها ليستفيد منها الأهالي.بعد ذلك استقبل سموُّ أميرِ الباحة عدداً من الأهالي ، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، موجهاً سموُّه بدراستها وسرعة إنجازها.بعدها شهد سموُّه توقيع إتفاقية تعاون بين بلدية غامد الزناد ومجموعة ماشي البلاتيني, لتحقيق الأهداف الإستراتيجية فيما يخص إنشاء وتشغيل 7 حاضنات بلدية.أثر ذلك وقف سموُّ الأمير حسام بن سعود ، على طريق الحمراء الذي يربط محافظة غامد الزناد بمركز يبس, حاثاًّ مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية المهندس مسفر المالكي بدراسة تنفيذ هذا الطريق من قبل "جمعية طرق" ومنحها فرصة التحدي الأول في مهامها، كونها الجمعية الأولى من نوعها على مستوى المملكة لتعمل على البدء في معالجة الطريق, مؤكداً سموُّه أن زيارته القادمة ستكون عبر الطريق الجديد.واختتم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود زيارته المحافظة ، بزيارة شيخ قبيلة غامد الزناد الشيخ عثمان بن علي الزندي، بمنزله بالمحافظة ، وألقيت كلمة ترحيبية بسموِّه، فيما تسلَّم سموُّه هدية تذكارية مقدمة من الشيخ الزندي بهذه المناسبة.// انتهى //20:57ت م0222