الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأطلقت شركة بصيرة السعودية الرائدة في البيانات والذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية، خلال مشاركتها في المؤتمر التقني الدولي "ليب23" المقام حالياً في الرياض، منصة "أنجز لي"، وهي منصة سعودية ذكية تُنفِّذُ مهاماً خارجية في منصات مقدمي الخدمات الإلكترونية في القطاعين الحكومي والخاص، بدقة وكفاءة باستخدام موظفين رقميين من خلال تقنية أتمتة العمليات الروبوتية.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بصيرة لتقنية المعلومات المهندس عبدالعزيز المالكي، أن الشركة تقدم من خلال منصة " أنجزلي "حلاً ذكياً ومبتكراً عبر مفهوم "الموظف الرقمي" للتغلب على تحديات الخصوصية ومأزق المخاطر التشغيلية، في ظل السعي الدائم لتحسين الإنتاجية ورفع رضا الموظفين ومنحهم الوقت للتركيز على تطوير الأعمال لتحقيق مستهدفات المنظمات.وأشار إلى أن منصة "أنجزلي" تحقق التكامل الرقمي بين مقدمي الخدمة والمستفيدين عبر مفهوم "الموظف الرقمي" لتقليل الوقت والحد من النفقات، وتحسين الإنتاجية، ورفع رضا الموظفين؛ مما يمنحهم الوقت للتركيز على تطوير الأعمال والاهتمام بالعملاء، والإسهام في التخلص من المخاطر التشغيلية، وتحقيق الخصوصية التامة للمنشأة.كما تُقدم منصة "أنجزلي" حتى الآن ما يصل إلى 24 خدمة بين عدة جهات وإدارات حكومية؛ منها: الجوازات، حيث تُقدم منصة "أنجزلي" خدمات تتعلق بإصدار الإقامة وتجديدها وطباعتها وإلغائها، وكل ما يتعلق بتأشيرات الخروج والعودة من إصدار وتمديد وإلغاء، بالإضافة إلى نقل الخدمات، وتحديث بيانات جواز السفر للمقيمين.وتقدم المنصة كذلك الخدمات المتعلقة بالشؤون الخارجية، كإصدار تأشيرة زيارة الأعمال والتفويض عليها والتأمينات الاجتماعية، وإضافة المشتركين واستبعاد الموظف، بالإضافة إلى تعديل الأجور، والتأمينات الطبية حيث لا تقتصر خدمات "أنجزلي" على إضافة وحذف الموظفين، بل تمتد إلى تغيير فئة التأمين والبطاقة وتعديل المعلومات وتغيير الفرع أيضاً.// انتهى //22:21ت م0241