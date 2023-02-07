جيزان 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسيستعد مزارعو البن بمنطقة جازان، للمشاركة في مهرجان البن الخولاني السعودي العاشر، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة السبت القادم ، ويقام تتويجاً لختام موسم جني محصول البن في المزارع المثمرة بمحافظات الداير ، وفيفا ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي، ودعم مبادرات تشجيع زراعة البن في المنطقة التي تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي ورعايته كمنتج وطني ذي بعد تراثي وثقافي أصيل ، ورفع نسبة الناتج المحلي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 .ووفقاً لبيانات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان ، والتي يتم تحديثها دورياً عبر فرقها الميدانية ، فإن عدد أشجار البن في المنطقة بلغت ما يقارب 400 ألف شجرة، يقدر انتاجها بـ 1000 طن ، فيما بلغت عدد المزارع أكثر من 2000 مزرعة .وخلال السنوات الماضية، قامت الهيئة بتوزيع أكثر من مليون شتلة " بن " للمزارعين داخل منطقة جازان ومن خارجها ، وفي عام 2022 وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شرك "أرامكو" السعودية لإنشاء مركز البن السعودي بطاقة انتاجية تبلغ 7 آلاف طن سنوياً ، وإنشاء مشتل آلي لزيادة السعة الإنتاجية إلى مليون شتلة سنوياً .ولدى الهيئة مجمعاً وراثياً للبن لعمل البحوث والدراسات على أصناف البن ، وذلك من خلال جمع العينات من جميع مناطق المملكة التي يزرع بها البن ، بالتعاون مع جامعة جازان ، للحصول على أفضل أنواع البن من حيث الجودة وكثافة الإنتاج، كما تقوم بعمل دورات تدريبية وتوزيع الكتيبات الإرشادية على المزارعين داخل المنطقة وخارجها .وتعتزم الهيئة ، إنشاء أكاديمية البن السعودي بالشراكة مع الشركة السعودية للقهوة بهدف تدريب المزارعين ورواد الأعمال في هذا المجال.مما يذكر أن هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية تعد الجهة الرائدة في مجال البن والمصدر الحكومي الوحيد لشتلات البن في المملكة ، وشاركت ودعمت جميع مهرجانات البن التي أقيمت على مدار التسع سنوات الماضية في منطقة جازان للتسويق لهذا المنتج الاقتصادي المهم.// انتهى //22:21ت م0242