الدمام 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واستعادل فريقا النور والخليج بنتيجة (34-34) في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م، والتي جمعتهم اليوم، على صالة نادي النور بسنابس.وبهذه النتيجة، حافظ فريق النور على صدارته بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن وصيفه مضر الذي يمتلك 29 نقطة، فيما رفع الخليج نقاطه إلى 27 نقطة في المركز الثالث، مع وجود مواجهة مؤجلة له أمام فريق الصفا.// انتهى //22:46ت م0248