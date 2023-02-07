عواصم 16 رجب 1444 هـ الموافق 7 فبراير 2023 م واسحقَّقت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة اليوم مدعومة بإعلان عن أرباح قوية من بعض الشركات، لكن القلق يتزايد لدى المستثمرين من بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مع انتظارهم كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعاً 2ر0 في المئة. وكان مؤشر قطاع الطاقة أكبر الرابحين حيث زاد ثلاثة في المئة.كما زاد مؤشر القطاع المصرفي 2ر1 في المئة.وحدت خسائر أسهم الشركات الصناعية والمواد الاستهلاكية الأساسية من صعود المؤشر ستوكس 600.وتأتي تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بأول المنتظر عقب نمو قوي للوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي؛ مما دفع صانعي السياسات لتأكيد الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.//انتهى//22:49ت م0250