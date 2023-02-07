الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأنهت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مشاركتها في اليوم الثاني للمؤتمر التقني الدولي "ليب 23"، الذي يستمر حتى التاسع من شهر فبراير الجاري، بإطلاق عددٍ من المشروعات.وانطلقت الدورة الأولى من فعالية "ديب فيست" التي تنظمها "سدايا" خلال أعمال المؤتمر تحت شعار "الذكاء الاصطناعي يفوق الخيال"، وذلك لعرض مساعي الشركات في الارتقاء بطبيعة الحياة والعمل، مع التركيز على استخدامات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا النظيفة والميتافيرس، إلى جانب دور المرأة في مجال التكنولوجيا.وتوافد المشاركين في مؤتمر "ليب23" وزواره على جناح "سدايا" الذي يضم عدداً من البرامج والمبادرات التي أطلقتها، ولها دور في تعزيز ريادة المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استعراض دورها كممكن تقني للجهات الحكومية في المملكة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وأطلقت "سدايا" خدمة ديم للاجتماعات المرئية، تمكن الخدمة للمستخدمين إجراء الاجتماعات التفاعلية بالصوت والصورة في بيئة آمنة، حيث عمل على الخدمة كفاءات وطنية وفق تقنيات المصادر المفتوحة.وتشمل الخدمة عدداً من المميزات والخصائص منها إمكانية عقد اجتماعات صوتية ومرئية، ومشاركة الشاشة، وإمكانية الوصول من خلال الحاسب الآلي أو المتصفح أو الهواتف المتنقلة، والمشاركة من داخل وخارج المنظمة، والدردشة، وتسجيل الاجتماعات، إضافة إلى السبورة الرقمية.كما أطلقت خدمة "ديم" لمشاركة الملفات حيث تتيح للمستخدمين رفع ومزامنة الملفات إلى سحابة التخزين ومن ثم الوصول إليها من خلال الحاسب الآلي أو المتصفح أو الهواتف المتنقلة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والتعاون بين فرق العمل وفق معايير أمان عالية وتتميز الخدمة بإمكانية الوصول من أي مكان، ومشاركة الملفات داخل وخارج المنظمة، ورفع وتحميل الملفات الكبيرة، وإمكانية التكامل مع التطبيقات الأخرى، واستعادة الملفات المحذوفة، والتعديل الفوري على الملفات.وشهد مؤتمر ليب 23 اطلاق باقة روّاد بنسختها المحدثة التي تهدف فيها "سدايا" إلى دعم رواد الأعمال من مختلف القطاعات والشركات والمؤسسات الناشئة في المملكة لإيجاد فضاء إلكتروني آمن من خلال تسهيل عمليات التحقق والتعريف من بيانات العملاء من الأفراد عن طريق الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وشركة علم.‏‎ وتشمل المبادرة إضافة خدمات منظومة النفاذ الوطني الموحد وتقديم خدمات التحقق من السمات الحيوية من خلال تطبيق نفاذ، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل المنشآت المتوسطة والصغيرة والمنشآت متناهية الصغر، وتقدم هذه الخدمة بأسعار حصرية ومجانية على منصة مزايا التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ والتي توفر خدمات متنوعة مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأسعار مخفضة للمساهمة في تخفيض التكاليف التشغيلية للمنشآت وتحسين كفاءتها وقدراتها.و يمكن زيارة منصة مزايا التابعة لمنشآت، أو موقع باقة رواد التابع لشركة علم وذلك للاستفادة من الخدمة والحصول على العروض.من جهة أخرى، كما وقعت "سدايا" خلال هذا اليوم أربع مذكرات تفاهم مع كل من البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، وشركة ديل، وشركة نت آب، وشركة إنفيديا.// انتهى //22:58ت م0251