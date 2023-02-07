الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واستعود يوم غدٍ، منافسات الأدوار النهائية من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2022 - 2023م، بإقامة مواجهات الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى المواجهات التي سيتحدد على إثرها المراكز الترتيبية من 5 - 16، والفرق التي ستغادر إلى بطولة المناطق.وفي مواجهتي الدور نصف النهائي، يلتقي فريق النور مع نظيره المحيط عند الساعة 4:00 مساءً، ويلعب بعدها مضر مع الصفا عند الساعة 6:00 مساءً، وقبلها في مواجهات تحديد المراكز الترتيبية من الخامس إلى الثامن يلتقي الحزم مع الهدى عند الساعة 12:00 مساءً، ثم يواجه الخليج نظيره الترجي عند الساعة 2:00 مساءً، وستقام جميع المواجهات الأربع على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وستقام مباريات تحديد المراكز (9-12) على صالة نادي النهضة بالدمام، حيث سيلتقي الابتسام مع العمران عند الساعة 12:00 مساءً، ويلعب بعدها الهلال مع القارة، عند الساعة 2:00 مساءً.وفي مباريات تحديد المراكز (12-16)، يلتقي الوحدة مع حراء عند الساعة 12:00 مساءً، وبعدها يلتقي الأهلي مع القادسية عند تمام الساعة 2:00 مساءً، وستقام المواجهتان على صالة نادي القادسية بالخبر، وتسعى الفرق الأربعة إلى الابتعاد عن شبح الهبوط.// انتهى //23:02ت م0252