رياضي / النور ومضر يواجهان الصفا والمحيط في نصف نهائي ممتاز الناشئين لكرة اليد
الثلاثاء 1444/7/16 هـ الموافق 2023/02/07 م واس
الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس
تعود يوم غدٍ، منافسات الأدوار النهائية من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2022 - 2023م، بإقامة مواجهات الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى المواجهات التي سيتحدد على إثرها المراكز الترتيبية من 5 - 16، والفرق التي ستغادر إلى بطولة المناطق.
وفي مواجهتي الدور نصف النهائي، يلتقي فريق النور مع نظيره المحيط عند الساعة 4:00 مساءً، ويلعب بعدها مضر مع الصفا عند الساعة 6:00 مساءً، وقبلها في مواجهات تحديد المراكز الترتيبية من الخامس إلى الثامن يلتقي الحزم مع الهدى عند الساعة 12:00 مساءً، ثم يواجه الخليج نظيره الترجي عند الساعة 2:00 مساءً، وستقام جميع المواجهات الأربع على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.
وستقام مباريات تحديد المراكز (9-12) على صالة نادي النهضة بالدمام، حيث سيلتقي الابتسام مع العمران عند الساعة 12:00 مساءً، ويلعب بعدها الهلال مع القارة، عند الساعة 2:00 مساءً.
وفي مباريات تحديد المراكز (12-16)، يلتقي الوحدة مع حراء عند الساعة 12:00 مساءً، وبعدها يلتقي الأهلي مع القادسية عند تمام الساعة 2:00 مساءً، وستقام المواجهتان على صالة نادي القادسية بالخبر، وتسعى الفرق الأربعة إلى الابتعاد عن شبح الهبوط.
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