أبها 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس‫ تلقَّت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير خلال شهر يناير الماضي (4565) بلاغاً، نتج عنها مباشرة ( 4004) حالات إسعافية بفرقها الطبية والإسعافية والاستجابة النوعية.وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة محمد عبدالله الشهري، أن عدد الحالات الإسعافية التي نقلت إلى المنشأت الطبية بالمنطقة بلغت (2825)حالة.وأفاد الشهري أن الهيئة قدمت برامج تدريبية وتوعوية بلغت (33 )برنامجاً و (67 )مبادرة تطوعية متنوعة، استفاد منها (5000 )مستفيدٍ ومستفيدةٍ، وتنوعت بين تغطيات إسعافية ومشاركة للفرق الطبية والإسعافية بالمنطقة ومبادرات تخدم المجتمع التي من شأنها تعزيز الرياضة والمشي، وتعلُّم المهارات الإسعافية وغيرها.// انتهى //23:15ت م0256