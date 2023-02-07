القاهرة 16 رجب 1444 هـ الموافق 7 فبراير 2023 م واسفاز فريق بيراميدز على مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري في القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، يرتفع رصيد بيراميدز إلى 34 نقطة محافظاً على مركزه الثاني بجدول الدوري، فيما تجمد رصيد الطلائع عند 16 نقطة فى المركز الثالث عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها، حقق فريق فيوتشر فوزاً ثميناً على ضيفه فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع فيوتشر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما توقف رصيد البنك عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.وتعادل فريق المصري البورسعيدي أمام مضيفه فريق سموحة بهدف لكل منهما، ليرفع المصري رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع يليه سموحة برصيد 20 نقطة في المركز العاشر.//انتهى//23:55ت م0263