حائل 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسدشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل بمنتزه الفجر أمس، مشروع إضاءة الواجهة الجبلية الواقع في جبال أجا، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ .ونوَّه سموُّ أميرِ منطقة حائل بالنقلات التطويرية المستمرة في مناطق المملكة بدعم من القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أن حائل تزداد جمالاً وتألقاً في هذا العهد الزاهر الذي مكَّن بفضل الله ثم بالرؤية الحكيمة لولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامج جودة الحياة من تحقيق معدات تطوير شاملة مبنية على استنطاق الممكنات الداعمة في كل منطقة ومنها حائل، بمتابعة وحرص من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والعمل الدؤوب من أمين المنطقة ومعاونيه.واستمع سموُّه لنبذة عن المشروع قدمها أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، مبيناً أن أعمال الإضاءة بالمشروع تمتد لمسافة (5) كيلو مترات في واجهة الجبل ويمكن مشاهدة الإضاءة على بعد (25) كيلو متراً، ويعدُّ الموقع من أجمل الواجهات الجبلية في حائل، حيث تم تركيب (1350) وحدة إضاءة تفاعلية موفرة للطاقة من خلال (84) عامود إنارة بقواعد خرسانية باستخدام تقنية RGB-W لتعطي آلاف من مزيج الألوان وكذلك شبكة تحكم DMX لتشكيل سيناريوهات متعددة .ثم دشَّن سموُّه منتزه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الذي تبلغ مساحته (140) ألف متر مربع، وتبلغ المساحات الخضراء فيه (75) ألف متر مربع، ومسار للدراجات بطول (2800) متر، وزراعة أكثر من (600) شجرة ومجاميع ألعاب أطفال.كما دشَّن سموُّه حديقة قلعة عيرف ومنتزه الفجر ، واستمع سموُّه لنبذة عن كل مشروع قدمها المهندس سعود بن فهد آل علي.ثم وضع سموُّه حجر الأساس لمشروع الشعلة الذي تم اختيار موقع له في قمة جبل السمراء، بالتعاون بين أمانة المنطقة ومستثمر منتزه السمراء علي العبدالوهاب الفايز، ويشمل شاشات ( LED ) بأحدث التقنيات.وفي ختام الحفل أكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أن حائل أهل للجمال، وأن ماتم ماهو إلا جزء يسير مما تستحق، والقادم أجمل بإذن الله.// انتهى //00:06ت م0001