حائل 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسشهد صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل بمركز الروشن للمعارض والمؤتمرات أمس، مراسم اتفاقية تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وجامعة حائل؛ لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقَّع تخرجهم؛ بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.ووقَّع الاتفاقية مدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، ورئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف.وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، لدعم تدريب وتوظيف خريجي وخريجات الجامعة للعمل في منشآت القطاع الخاص؛ من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها الصندوق.وتتضمن الاتفاقية، إقامة شراكة إستراتيجية بين الصندوق والجامعة؛ لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما،المتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقَّع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل؛ سعيًا إلى تطوير مهاراتهم وإكسابهم المهارات الفردية والأساسية والخبرة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.ويقدم الصندوق دعمًا ماليًّا وتدريبيًّا ومحفزات لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة التطوير والإرشاد المهني "سُبل"، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات" المعنية بخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية.وستقدم الجامعة خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين؛ تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السير الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة، كما ستعمل الجامعة على مساعدة الخريجين في الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.// انتهى //00:13ت م0003