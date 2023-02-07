طنجة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واستأهل نادي الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب إلى غاية 11 فبراير الجاري، بعد فوزه على فلامينغو البرازيلي بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب طنجة الكبير.سجل للهلال الهدفين الأول والثاني اللاعب سالم الدوسري عند الدقائق 4 و9+45 من المباراة، وعند الدقيقة 70 أضاف اللاعب لويسيانو فييتو الهدف الثالث للهلال، فيما سجل لفلامينغو اللاعب بيدرو عند الدقائق 20 و1+90.وينتظر الهلال الفائز من لقاء ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري، لمواجهته في المباراة النهائية، يوم السبت المقبل على ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله.// انتهى //00:18ت م0004