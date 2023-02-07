الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب طنجة الكبير في المملكة المغربية.وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نحمد الله -عز وجل- على تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير، بوصول فريق سعودي لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ البطولة، وهو تأكيد ملموس للتميز الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية في الآونة الأخيرة، نظير الدعم السخي وغير المحدود من قِبل قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد -أيَّده الله-، بتهيئة كل السبل والممكنات لتواصل رياضتنا ريادتها محلياً وقارياً وعالمياً".وقدم سمو وزير الرياضة في ختام تصريحه، التهنئة لمجلس إدارة نادي الهلال وللجهازين الفني والإداري واللاعبين، والجماهير الرياضية كافة بهذا المنجز التاريخي لهذا الوطن الغالي، معلناً عن تقديم مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال نظير هذا الإنجاز، متمنياً في الوقت ذاته، التوفيق في النهائي العالمي، وتقديم صورة مشرفة تعكس واقع وحقيقة الكرة السعودية وتميزها الكبير.// انتهى //01:08ت م0007