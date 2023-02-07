سياحة وترفيه / نغم الربابة يجذب زوار مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية بنسخته الثامنة بمحافظة طريف
الأربعاء 1444/7/17 هـ الموافق 2023/02/08 م واس
طريف 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس
جذب عزف الربابة زوار خيمة الضيافة في مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية بنسخته الثامنة الذي تنظمه إمارة منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع نادي الصقور السعودي في محافظة طريف من خلال المعزوفات الشعبية.
وشمل عزف الربابة عدداً من القصائد الوطنية والشعبية لعدد من الشعراء القدامى وآخرين معاصرين متنوعة ما بين الشعر العاطفي والوجداني الذي لاقى استحسان الحضور وتفاعل الزوار معها.
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