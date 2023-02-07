طريف 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسجذب عزف الربابة زوار خيمة الضيافة في مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية بنسخته الثامنة الذي تنظمه إمارة منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع نادي الصقور السعودي في محافظة طريف من خلال المعزوفات الشعبية.وشمل عزف الربابة عدداً من القصائد الوطنية والشعبية لعدد من الشعراء القدامى وآخرين معاصرين متنوعة ما بين الشعر العاطفي والوجداني الذي لاقى استحسان الحضور وتفاعل الزوار معها.// انتهى //01:18ت م0008