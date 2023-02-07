أبهـا 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واساختتمت جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء أمس، فعاليات ليالي الفوتوغرافيين الشتوية في نسختها السادسة، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام شهدت عدد من الورش والمحاضرات وأمسية حوارية.وتناولت الورش التصوير الرياضي، وفن تصميم الألبومات، ونقد فني لعدد من الصور، فيما تناولت المحاضرات أساسيات التصوير الفوتوغرافي والثقافة القانونية، وأمسية عن مسيرة التصوير الرياضي في منطقة عسير.وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن الحضور لليالي جدد من أهمية هذه الفعاليات في تنمية وتطوير المهارات الفنية لهواة ومحبي التصوير الضوئي بكافة أشكاله ومنحهم فرصة للتثقيف وتبادل الخبرات وتطوير المهارات عبر عدد من الورش والمحاضرات قدمها مختصين في المجال كجانب قانوني وفني، حيث تناول المحامي محمد الشيخي الثقافة القانونية وعرضت المصورة معاني عسيري فن تصميم الألبومات للمناسبات.وأكد السروي أن ثقافة وفنون أبها تفتح منصاتها لكل المبدعين والهواة لتقديم ما لديهم ودعمهم بما يسهم في تطوير الحضور الفني والثقافي لمنطقة عسير.// انتهى //01:42ت م0009