بريدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسحقق مهرجان الكليجا ببريدة خلال 13 يوم من انطلاقته مبيعات مثالية بلغ متوسطها 1.9 مليون ريال لأكثر من 200 أسرة منتجة، قدمن خلاله العديد من المأكولات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية.يذكر أن مهرجان الكليجا يعد من أهم الروافد الاقتصادية للأسر المنتجة وبوابة ملائمة للعمل الحر الذي يحاكي الإصرار ويترجم تفاعل القائمين عليه لإبرازه بصورته المثالية كونه يمثل منتجاً شعبياً يفاخر به الجميع.// انتهى //01:43ت م0010