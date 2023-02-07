لندن 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسوقعت المملكة المتحدة واليونان، بيان الرؤية المشتركة، لتعزيز المرونة ضد التهديدات والتحديات الأمنية في المنطقة الأوروبية الأطلسية.وقع البيان من الجانب البريطاني وزير الدفاع بن والاس، ومن الجانب اليوناني وزير الدفاع الوطني نيكوس بانايوتوبولوس، الذي يزور لندن حاليًا.ويهدف بيان الرؤية المشتركة إلى رسم خارطة طريق سنوية تحدد أولويات التعاون الدفاعي بين البلدين وتطويرها كل عام، إضافة إلى تطوير حلول مبتكرة لاحتياجات المعدات العسكرية، وتحسين فعالية القوات المسلحة، وتقليل تكاليف الشراء والدعم.// انتهى //01:49ت م0011