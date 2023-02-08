القدس المحتلة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأصيب فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن شابين أصيبا برصاص قوات الاحتلال أحدهما جروحه خطيرة، وذلك خلال اقتحام مخيم بلاطة بمدينة نابلس.في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين في قرى جنين، فيما جدد مستوطنون عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //09:52ت م0021