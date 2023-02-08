إسلام آباد 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد الحكومة أنها على وشك إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي، لتأمين برنامج إنقاذ لدعم الاقتصاد الباكستاني.واهتمت بإرسال باكستان فريق بحث وإنقاذ ومساعدات إغاثية إلى تركيا لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر.وأخبرت عن اتفاق باكستان وإسبانيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة التجارة والاقتصاد والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة والرقمنة والشركات الناشئة ومجالات تصنيع الأغذية.وسلطت الضوء على نجاح الأمن الباكستاني في اعتقال عناصر إرهابية تنتمي إلى تنظيم القاعدة وطالبان باكستان كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في إقليم البنجاب الشرقي.وعرجت صحف الأربعاء على ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.// انتهى //10:35ت م0032