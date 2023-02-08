الدوحة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسعقد أصحاب المعالي وقادة القوات الجوية والدفاع الجوي بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ "27"، أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة ممثل الشؤون العسكرية بالأمانة العامة، ومشاركة ممثل القيادة العسكرية الموحدة.وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تتعلق بمجالات العمل العسكري الخليجي المشترك والخاصة بالقوات الجوية والدفاع الجوي للقوات المسلحة بدول المجلس، وبما يكفل تطوير ودفع العمل العسكري الخليجي المشترك لتحقيق التكامل الجوي والدفاعي بين دول المجلس، والارتقاء قدمًا في مسيرة التعاون والتنسيق العسكري الخليجي المشترك.// انتهى //10:39ت م0033