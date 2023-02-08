إسلام آباد 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسقضت الشرطة الباكستانية على 12 مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية نفذتها في منطقة "لكي مروت" شمال غرب البلاد.وأوضحت الشرطة في بيان اليوم أن قواتها شنت عملية مسلحة بالتنسيق مع القوات الخاصة ضد مجموعة مسلحة تسمى مجموعة "أظهر الدين"، وقضت على 12 مسلحاً من عناصرها بعد تبادل إطلاق النار معهم.وأضاف البيان أن المجموعة كانت ضالعة في تنفيذ أعمال إرهابية منها قتل ستة من عناصر الشرطة في هجوم مسلح على دوريتهم في منطقة تانك شمال غرب باكستان في السادس عشر من ديسمبر الماضي.// انتهى //10:40ت م0034