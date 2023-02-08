مكة المكرمة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسخصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 600 جهاز لاسلكي؛ لتقوم من خلالها غرفة عمليات التحكم والسيطرة بالمسجد الحرام، من معالجة جميع الملاحظات ومتابعة كافة الخدمات بالتعاون، مع كافة الجهات المشاركة في خدمة زوار وقاصدي البيت العتيق.وتتولى الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالرئاسة؛ استقبال وتمرير البلاغات الإلكترونية والنداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية بين الإدارات الميدانية العاملة بالمسجد الحرام والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، والتأكد من خلال 50 موظفاً يعملون على مدار 24 ساعة على إدارة المنظومة الرقابية بالمسجد الحرام، وتوسيع نطاق استقبال البلاغات والملاحظات الميدانية داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، وعبر منظومة متكاملة ومطورة من السياسات والأدوات الرقابية والإجراءات الفعالة وشاشات المراقبة الميدانية.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة المهندس شاهر المطرفي أن لاستقبال البلاغات والملاحظات؛ الرئاسة أتاحت نظام للبلاغات الإلكترونية بالموقع الرسمي للرئاسة، وكذلك الرقم الموحد 1966 ورقماً خاصاً بخدمة الواتساب لاستقبال البلاغات.وبين أن القائمين على المنظومة الرقابية يولون اهتماماً كبيراً بالملاحظات الواردة عن المنظومة الخدمية والإدارية المقدمة للقاصدين، باعتبارها عامل مهم في تلافي الأخطاء التنظيمية وتحسين جودة منظومة العمل الميداني في المسجد الحرام .// انتهى //10:47ت م0035