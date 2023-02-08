جيزان 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسقدمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان، خدماتها العلاجية والتثقيفية لـ7775 مستفيدًا خلال شهر يناير من العام الحالي2023، وذلك عبر باقة من المشروعات والبرامج المتنوعة في مختلف محافظات وقرى المنطقة.وأوضح مدير عام الجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي، أنه خلال شهر يناير تم إتمام 2391 رحلة لنقل المرضى من خلال مشروع "سفير" لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية، حيث قطع خلالها أسطول الجمعية 190895 كم، كما تم إجراء 175 عملية جراحية من خلال مشروع "شفاء" لإجراء العمليات الجراحية للمرضى ، فيما تم تسليم 72 جهازًا طبيًا للمرضى المحتاجين في منازلهم من خلال مشروع "سند"، واستفاد من الخدمات الطبية الأولية والتثقيف الصحي عبر العيادات المتنقلة في زياراتها لقرى الباحر والأثلة بمحافظة صبيا 6493 مستفيدًا .وأضاف الحازمي بأن العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي قدمت خدماتها لـ864 مستفيدة، وبلغ عدد المتطوعين خلال هذا الشهر 27 متطوعًا، قدموا 786 ساعة تطوعية عبر 10 فرص تطوعية، مؤكدًا حرص الجمعية على عقد شراكات فاعلة تسهم في خدمة المستفيدين، حيث وقعت الجمعية اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك"، في إطار سعيها لتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين وبأعلى معايير التميز المؤسسي، وبما يحقق رؤية الجمعية في أن تكون أنموذجًا رائدًا في مجال تقديم الخدمات الصحية .// انتهى //10:56ت م0037