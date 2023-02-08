الخرطوم 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على إجراء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبّر فيه عن مواساة السودان، حكومة وشعبًا، للشعب التركي، في ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة عدد كبير من المواطنين .وأبرزت تأكيد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي أن الاتفاق الإطاري هو المخرج الوحيد للبلاد من أزماتها الحالية، محذرًا من حدوث مشاكل بالبلاد حال التراجع عن تنفيذه.وركزت صحف الخرطوم على استقبال وزير الخارجية السوداني علي الصادق بمكتبه بديوان الوزارة أمس، سفراء الدول الأعضاء الدائمين حيث أبلغهم موقف السودان المطالب بإنهاء نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1591) للعام 2005م على خلفية اندلاع النزاع في دارفور آنذاك.ولفتت الانتباه إلى اقتراح القوى والأحزاب السودانية المشاركة في "ورشة الحوار السوداني- السوداني" التي أنهت أعمالها في القاهرة أمس، تشكيل مجلس الوزراء من مهنيين ذوي كفاءة، بعيدًا عن الضالعين بالعمل السياسي الحزبي لإدارة الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات.// انتهى //10:56ت م0038