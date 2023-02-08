نجران 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واستنفذ الغرفة التجارية بمنطقة نجران غداً، ورشة عمل بعنوان "إضاءات حول نظام الشركات الجديد"، وذلك في قاعة الحمرور بالغرفة، في تمام الـ 10.30 صباحاً.وتتناول الورشة التي يقدمها المحامي طارق آل إبراهيم، التعريف بالوثيقة التشريعية الجديدة لنظام الشركات، واتفاق الشركاء والميثاق العائلي للشركات العائلية ضمن مفهوم جديد، وظهور الشركات غير الربحية ومميزاتها، وظهور شركة المساهمة المبسطة ومميزاتها.// انتهى //11:09ت م0043