الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسعقد فريق العمل المختص لإعداد معايير استرشادية (أمنية، هندسية، إنشائية، ومعمارية) لحماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الثالث، أمس واليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور كافة ممثلي دول المجلس.وتم خلال الاجتماع الاطلاع على المسودة النهائية للفصل الأول (المعايير الإنشائية والمعمارية)، المقدمة من الهيئة العليا للأمن الصناعي بالمملكة العربية السعودية.واستعرض الاجتماع إلى ما توصل إليه فريق العمل، والخروج بالتوصيات التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول المجلس.// انتهى //11:14ت م0044